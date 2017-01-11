​Россияне хотели бы видеть в числе новых соотечественников ученых, преподавателей и квалифицированных специалистов

49 процентов россиян положительно отнеслись к предоставлению российского гражданства Жерару Депардье, Стивену Сигалу, а также ряду других известных актеров и спортсменов. 34 процента опрошенных ВЦИОМ заявили, что им безразличны эти факты, а 15 процентов отнеслись к ним отрицательно.

Основными причинами выбора российского гражданства респонденты, с одной стороны, называют положительное отношение к России, ее культуре (15%), высокий авторитет нашей страны (14%), более благоприятные условия жизни (7%), с другой, - стремление уехать из стран с высокими налоговыми ставками (22%), расхождение в политических взглядах с властями родных государств (11%).

По оценкам россиян, в первую очередь необходимо предоставить гражданство ученым и преподавателям (51%), а также квалифицированным специалистам (37%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.