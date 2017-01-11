​Уголовное дело о гибели 11 работников «Инвест-ойл» в 2012 году второй раз возвращено на доследование

Ханты-Мансийский районный суд уже второй раз вернул на доследование уголовное дело в отношении руководителей компании «Инвест-ойл», которых обвиняют в нарушении правил безопасности на одном из полигонов, где в сентябре 2012 года в результате сильного пожара погибли 11 рабочих предприятия. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Урал».

Напомним, в конце сентября 2012 года в сети газопотребления полигона по сбору, утилизации нефтесодержащих, буровых и бытовых отходов в районе куста № 117 Приобского месторождения произошли взрыв и большой пожар. В результате ЧП на объекте погибли 11 человек, шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, нефтяной компании «Роснефть» был причинен ущерб на сумму более 24 млн руб.

Фото: СУ СКР по Югре

В уголовном деле фигурируют трое руководителей компании «Инвест-ойл»: ее гендиректор Алексей Карташов, начальник участка Юрий Трубалко и технический директор Роман Толдиев. Сразу после случившегося следователи предъявили им обвинения по ч.3 ст.217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ханты-Мансийский райсуд под председательством Дмитрия Кузнецова занимается рассмотрением уголовного дела с конца 2013 года. В ноябре 2014 года суд отправил дело прокурору из-за того, что следствие не ознакомило подсудимых с рядом доказательств и судебных экспертиз. Однако, суд ХМАО вернул дело обратно в райсуд, который в январе 2015 года повторно начал рассмотрение. После двухлетнего судебного следствия, подойдя к прениям сторон, суд решил, что не может вынести решение, и вновь возвратил дело прокурору. Поводом для этого послужили выявленные новые нарушения УПК — ряд экспертиз были признаны недопустимыми.

Однако, рассказала старший помощник окружного прокурора Инга Снаткина, прокуроры не согласились с решением Ханты-Мансийского райсуда, который после двухлетнего судебного следствия возвратил дело в прокуратуру. В картотеке дел суда ХМАО зарегистрирована апелляционная жалоба на возврат прокурору резонансного уголовного дела, которая будет рассмотрена по существу 19 января.

Защита подсудимых, которые находятся под подпиской о невыезде, в целом согласны с решением о возврате дела на доследование. Адвокат подсудимых Михаил Пуртов отметил, что «в деле множество нарушений, и их нужно исправлять». Однако от более подробных комментариев он воздержался, предложив дождаться, когда окружной суд рассмотрит представление прокуратуры.