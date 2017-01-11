В Белоярском пьяный мужчина просто так разбил иномарку, припаркованную во дворе // ФОТО

В Белоярском 25-летний мужчина, будучи пьяным, разбил иномарку, припаркованную во дворе жилого дома в седьмом микрорайоне. Среди ночи, вооружившись металлическим креплением от мусорной урны, он выбил в машине лобовое и боковые стекла и трижды пнул левую заднюю дверь.

На хулигана в полицию пожаловался хозяин автомобиля. На ремонт машины ему потребуется почти 40 тысяч рублей. «В отношении злоумышленника отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время в отношении подозреваемого выбрана мера пресечения - подписка о невыезде», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Белоярскому району.

Фото пресс-службы УМВД Югры