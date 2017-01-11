​Россияне стали есть меньше мяса и больше картошки

С 2013-го по 2015 года рацион россиян претерпел значительные изменения. По данным Росстата, жители страны стали есть мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг), сахара (на 1 кг). По сравнению с 2014 годом в 2015-м на 200 г снизилось потребление растительного масла. Зато еще никогда за последние десять лет наши граждане не ели столько овощей и бахчевых. В 2015 году на каждого пришлось по 112 кг картошки, это на 1 кг больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 кг больше, чем в 2005 году. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом — на 24 кг. Данные социологов публикуют «Известия»

Эксперты издания связывают такую смену предпочтений с рядом факторов. Так, генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова уверена, что овощная диета — результат падения доходов и роста цен. «Люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов», - говорит она, отмечая, что еда — основная статья расходов россиян, сейчас на нее граждане тратят не менее 50 процентов своего бюджета.

Согласен с ней и член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев. По его оценкам, стоимость молока и молочных продуктов за 2016 год увеличилась на 15–18 процентов. А потребление молока и молочной продукции снизилось на 1–2 процента по сравнению с 2015 годом. Он отметил, что в последние годы сложилась тенденция перехода покупателей с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил, что заменители молочных жиров богаты трансжирами, бедны жирорастворимыми витаминами и способствуют развитию атеросклероза. «Считается, что идеальная норма питания человека — это такой рацион, когда половина потребляемого белка животного происхождения. Его источниками являются натуральный творог и молоко, рыба и нежирное мясо (вырезка, филе грудки птицы). Однако такие продукты наиболее дороги, и в силу экономической ситуации наш рацион обедняется», — отметил Михаил Гинзбург.