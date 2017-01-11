​Телесериал «Теория Большого взрыва» могут закрыть в этом году

Сериал «Теория Большого взрыва» может быть закрыт уже в этом году, сообщает InterMedia со ссылкой на The Hollywood Reporter: американское СМИ, в свою очередь, ссылается на ссылкой на президента CBS Entertainment Гленна Геллера.

«Ситуация сложная, но вполне нормальная. Наши прогнозы сдержанно-оптимистичны», — прокомментировал он ситуацию с подписанием контрактов на следующие сезоны с актерами, которые снимаются в сериале. Дело в том, что до сих пор договоры не продлены — притом, что нынешний, десятый 24-серийный сезон фильма уже наполовину вышел.

Тот же Геллер пятью месяцами ранее более уверенно говорил, что контракты с Джимом Парсонсом, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймоном Хелбергом, Куналом Найяром, Маим Бялик и Мелиссой Ройч будут продлены. Помешало желание основного актерского состава увеличить гонорары за серию — отметим, что в 2014 году они уже добились ставки в миллион долларов за эпизод, что сделало их самыми высокооплачиваемым телеактерами в 2015-2016 году.

Сейчас производство сериала приостановлено, новые серии не выходят.