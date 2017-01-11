​В Когалыме 19-летнюю девушку убил парень, которого она бросила

В Когалыме расследуется уголовное дело по факту убийства 19-летней девушки. В преступлении подозревают 25-летнего местного жителя. Молодые люди встречались, но, когда девушка узнала, что ее парень судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, она его бросила.

Трагедия произошла в три часа дня 5 января в подъезде дома погибшей. «Потерпевшая зашла в подъезд своего дома, где ее поджидал обвиняемый. По версии следствия, между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес девушке множественные ножевые ранения. Потерпевшая скончалась на месте преступления. Молодой человек попытался скрыться, но спустя непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.