​Россию на «Евровидении», возможно, представит Александр Панайотов

Александр Панайотов, один из финалистов шоу «Голос» на Первом канале, возможно, будет представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение-2017», сообщает life.ru со ссылкой на собственные источники. На Первом канале, который выступает организатором от России, эта информация была косвенно подтверждена, однако было отмечено, что Панайотов — только одна из рассматриваемых кандидатур.

«Я не знаю, откуда взялась эта информация. Кандидатура, которая представит нашу страну на конкурсе «Евровидение» в этом году, еще не отобрана, — отметил директор музыкального вещания канала Юрий Аксюта. — Среди прочих мы можем рассматривать и Александра Панайотова, и других артистов, у нас есть некое количество артистов, которые потенциальны интересны, чтобы их кандидатуры рассмотреть».

Сам Панайотов сказал, что будет счастлив участвовать в конкурсе, но при этом он пока ничего не знает об отборе.

Журналисты же заинтересовались возможностью участия певца в конкурсе, который будет проходить в Киеве: напомним, что украинская сторона прямо заявляла, что не намерена пускать в страну артистов из России, которые находятся в черном списке. Впрочем, оказалось, что артиста в них нет.