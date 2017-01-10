В 2016 году сильнее всего подорожало сливочное масло (на 20%), другие молочные продукты (в среднем на 9,5%), рыба и морепродукты (в среднем на 8,6%). Быстрее среднего темпа росли цены на крупы и алкогольные напитки (по 6,4%), а также на хлеб и хлебобулочные изделия (плюс 5,9%). Макаронные изделия за год подорожали на 4,5 процента, подсолнечное масло — на 3,4 процента, мясо — на 1,6 процента. Данные Росстата публикует РБК.

Сдержать рост продовольственной инфляции помогло снижение цен на сахарный песок (за год они упали на 6%), яйца (минус 0,7%) и, главное, на овощи и фрукты. По итогам года цены на плодоовощную продукцию упали в среднем на 6,8 процента.

Средняя по стране стоимость минимального набора продуктов питания за 2016 год выросла лишь на 3,5 процента, составив чуть более 3,7 тыс. руб.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали в 2016 году табачные изделия, прибавившие в цене сразу 17,8 процента. Кроме того, в тройку быстрее всего дорожавших товаров вошли обувь (плюс 9,2%) и ткани (плюс 7,6%).