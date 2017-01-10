​В Кондинском районе пьяный мужчина требовал выпустить задержанных из ИВС и грозился взорвать дом

Накануне в Кондинском районе 31-летний безработный мужчина, приняв на грудь, позвонил в дежурную часть полиции и пригрозил взорвать газовый баллон в многоквартирном доме, если из изолятора временного содержания не выпустят задержанных. Уже через час стражи порядка установили личность звонившего.

«Задержанный пояснил, что намерений взрывать газовый баллон у него не было, а в полицию позвонил и сообщил ложные сведения, так как находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В настоящее время в отношении подозреваемого, который уже был ранее судим за преступления имущественного характера, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации – Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.