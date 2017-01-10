​Росстат подтвердил оценку инфляции за 2016 год на уровне 5,4 процента

В декабре 2016 года инфляция в России составила 0,4 процента после такого же показателя в ноябре и в октябре. Таким образом, по оценкам Росстата, инфляция за весь год составила 5,4 процентов. Это минимальный показатель за всю новейшую историю России. Данные ведомстве публикует «Интерфакс». Низкий показатель инфляции объясняется существенным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд. При этом темп снижения реальных доходов населения в 2016 году ускорился почти до шесть процентов с 3,2 процента в 2015 году и 0,7 процента в 2014 году.