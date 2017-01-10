​ТНТ и «ВКонтакте» разрешили зрителям вступать в гражданский брак

9 января на ТНТ стартовал новый комедийный сериал «Гражданский брак», в честь премьеры в социальной сети ВКонтакте создали новую уникальную механику. Теперь пользователи смогут указывать новый статус в поле «семейное положение» — «в гражданском браке». Такой вид отношений, когда два человека живут вместе без штампа в паспорте, очень распространен в нашей стране. Герои сериала, Тема и Ника, как раз оказываются в таком положении: они давно встречаются, но не хотят жениться — и съезжаются, чтобы жить в квартире, оставшейся от бабушки.

Семейное положение «в гражданском браке» уже можно установить в десктопной и мобильной версии сайта ВКонтакте. В мобильных приложениях-клиентах такая возможность появится вместе с ближайшим обновлением.

«По нашим наблюдениям, миллионы пользователей ВКонтакте состоят в гражданском браке, — говорит Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте. — Нам кажется правильным и своевременным добавить новую категорию семейного положения, которую можно указать на личной странице. Уверены, что привлечь внимание к этому событию лучше всего получится в коллаборации с новым проектом телеканала ТНТ».

«У проектов ТНТ более 17 млн подписчиков ВКонтакте. Многие из них, да и в целом очень многие жители соцсети, состоят как раз в таких отношениях , когда штампа в паспорте нет, а любовь , а часто даже и семья, есть. Теперь у таких людей появился свой статус ВКонтакте – «в гражданском браке». Это когда писать «свободен» уже поздно, а «в браке» - немного рано. Это сам по себе абсолютно новый маркетинговый инструмент , тем он нам и интересен. Это неожиданно, прикольно и абсолютно в духе молодой аудитории, в которой и ТНТ и ВКонтакте являются лидерами. Уверен, все подписчики ВКонтакте с удовольствием воспользуются этим статусом, а заодно и посмотрят наш новый сериал, в котором очень много узнаваемого и веселого», — рассказал заместитель генерального директора ТНТ по стратегическому маркетингу Рубен Оганесян.

Новый комедийный сериал ТНТ «Гражданский брак» — это история про молодую пару, Тему и Нику, которые довольны своими отношениями и не спешат взрослеть. Тема и Ника переезжают в бабушкину квартиру и начинают жить вместе. Теперь их ждут все прелести взрослой жизни: поиски работы и еды, ссоры из-за глупостей, родители, которые не перестают заботиться, и даже богатые друзья-соседи, которые любят показывать, насколько они во всем успешнее. Это сериал про классических представителей поколения Y: они не хотят взрослеть, немного наивны и не готовы умирать ради денег и материальных ценностей.

Смотрите комедийный сериал «Гражданский брак» с 9 января в 20:00 на ТНТ!