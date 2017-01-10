​В Новый год старые добрые SMS победили WhatsApp

Жители Урала, в том числе Югры и Ямала, доказали, что Новый год – время традиций. С 18:00 31 декабря по 06:00 1 января клиенты «МегаФона» совершили 12,5 миллионов звонков и отправили 18,5 миллионов SMS-сообщений. Традиционные способы поздравления оказались в 4,5 раза более востребованными, чем мессенджеры – в чатах суммарно было отправлено четыре миллиона посланий.

В эту новогоднюю ночь северяне говорили друг другу больше пожеланий и приятных слов – средняя продолжительность разговора составила четыре минуты, что в два раза длиннее, чем годом ранее.

Объем интернет-трафика был равен 198 тысяч гигабайт, что сравнимо с размещением в социальных сетях 50 миллионов фотографий или прослушиванием 29 миллионов новогодних песен в формате MP3. Почти половина всего трафика была передана в сети 4G.

«Несмотря на суровые погодные условия накануне нового года, нашим специалистам удалось сохранить высокое качество связи и максимальный уровень доступности связи. К новогодней ночи мы тоже основательно подготовились: произвели настройки таким образом, что надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Наше оборудование прекрасно справилось с миллионами звонков и поздравительных посланий», – отмечает руководитель по инфраструктуре компании «МегаФон» в Югре и на Ямале Николай Семенников.

Наиболее популярным мессенджером среди жителей округов стал WhatsApp, на который приходится половина всех отправленных сообщений в чатах.

Некоторые абоненты предпочли встретить Новый год за границей, но и вдалеке от дома поспешили поздравить родных и близких. В праздничную ночь было совершено 2,9 миллионов международных звонков, топовыми странами стали Вьетнам, Таиланд и Кипр.

Справка: «МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.