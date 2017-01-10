​Минобороны опровергло информацию об установленных причинах крушения Ту-154 в Сочи

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016 года пока не установлены — таким образом, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг соответствующие сообщения СМИ, которые появились сегодня.

«Все опубликованные Lifenews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка издания, — заявил он в интервью РИА Новости. — Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как Lifenews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то «выводы» до завершения расследования».

Отметим, что СМИ, опубликовавшие сообщения об установленных причинах аварии, не послушали просьбу министра транспорта Максима Соколова, который призывал их воздержаться от громких публикаций до завершения расследования обстоятельств крушения лайнера. Напомним, что трагедия произошла утром 25 декабря, на борту Ту-154 были 92 человека, которые погибли при падении самолета в море практически сразу после вылета.