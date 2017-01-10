​Россия начала сокращать добычу нефти

Россия приступила к сокращению объемов добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на собственные источники: «Приступили к снижению», — заявил собеседник информагентства, который также отметил, что снижение пока превышает ранее обозначенную цель для января в 50 тысяч баррелей в сутки.

Официальные лица эту информацию пока никак не прокомментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос агентства ответил: «Нет, это нужно спрашивать у министерства энергетики».

«Вы знаете, что существуют соответствующие договоренности, участницей которых является Россия. И, безусловно, российская сторона выполняет все пункты этих договоренностей и все взятые на себя обязательства», — добавил он.