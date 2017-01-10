​Дмитрий Песков: Отношения США и России при Обаме беспрецедентно деградировали

Отношения России и США при правлении президента Штатов Барака Обамы негативно оценил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал их затянувшейся беспрецедентной деградацией.

«В данном случае, наверное, результаты президентства Обамы — это внутреннее дело США, мы не хотели бы в это вмешиваться, — сказал он, его слова приводит RT. — Единственное, мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентной и затянувшейся деградации наших двусторонних отношений».

Ситуацию усугубило введение новых санкцией США в отношении России в декабре 2016 года: «Это дополнительные шаги по такой, знаете, рукотворной деградации наших отношений», — добавил Песков, отметив, что теперь Москва надеется на позитивные перемены. Напомним, что на прошедших в ноябре 2016 года выборах президентом Америки стал Дональд Трамп.