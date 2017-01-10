Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в состав Национального совета по защите женщин. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Возглавила совет, состоящий из 33 представителей, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. «Среди основных задач координационного совета – организация взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций по вопросам совершенствования политики в сфере улучшения положения женщин. Решения совета будут обязательными для исполнения всеми представленными в нем органами исполнительной власти и организациями», - рассказали в департаменте общественных и внешних связей округа.