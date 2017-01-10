​Добыча нефти в ХМАО по итогам 2016 года составила 239 млн тонн

Добыча нефти в ХМАО по итогам 2016 года составит 239 млн тонн. Данные озвучил первый заместитель директора департамента по недропользованию Анатолий Протасов, выступая с итоговым отчетом, передает Znak.com. Напомним, объем добычи нефти в округе в январе-ноябре 2016 года составил 219 млн тонн, что на 3,7 млн тонн, или на 1,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В конце года эксперты прогнозировали, что в 2016-м будет добыто 238,9 млн тонн нефти.

Тенденция к сокращению добычи нефти в регионе, в среднем на 1,5 процента в год, сохраняется с 2008 года. «Снижение добычи связано с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений, с недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений и замедления темпа ввода в эксплуатацию новых», - отмечали в правительстве региона.

По данным чиновников, в 2017 году добыча нефти в ХМАО составит 230 млн тонн, в 2018 году – 224 млн тонн, в 2019 году ожидается снижение до 218,3 млн тонн.