​В 2016 году 700 миллионов рублей зарплаты смогли получить жители Югры только при содействии Гострудинспекции

В 2016 году Гострудинспекция Югры провела 3622 проверки. Были выявлены 11381 нарушение требований трудового законодательства и норм охраны труда. Чаще всего, почти в половине случаев, людям задерживали зарплату.

«Благодаря действиям Государственной инспекции труда в Югре за 2016 год задержанная заработная плата была выплачена 13819 работникам на общую сумму 736 млн 813 тысяч 940 рублей. Кроме того, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении 142 работников были выявлены случаи оплаты труда ниже минимального размера оплаты труда, установленного на территории автономного округа. По требованию инспекторов труда данным работникам были произведены доплаты до минимального размера оплаты труда», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.