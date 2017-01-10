​Американские учены доказали, что вред от сидячего образа жизни преувеличен

Американские ученые провели исследование и доказали, что вред здоровью от сидячего образа жизни сильно преувеличен. В течение 16 лет эксперты наблюдали на группой добровольцев, в которую вошли 5132 человека, пишет Medikforum.ru. Каждый участник эксперимента также вел дневник активности, куда подробно записывал, как часто двигается. В результате выяснилось, что сидячий образ жизни не оказывает негативного влияния на здоровья и не приводит, как считалось ранее, к преждевременной смерти.