​В поселке Игрим после пожара несколько семей остались без жилья

В поселке Игрим Березовского района в понедельник, 9 января, сгорел жилой двухэтажный дом на улице Спортивная. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Огнем были полностью уничтожены четыре квартиры, еще две — повреждены. Спасатели вывели из горящего строения 15 человек.

В результате пожара без жилья остались 36 человек, из них десять — дети, уточняет «Интерфакс-Урал». По данным агентства, три семьи были расселены в маневренный фонд, еще три семьи разместились у родственников. В администрацию поселка на данный момент с просьбой о предоставлении жилья обратились семь семей, ранее проживавших в доме, где произошел пожар. «Всего погорельцев 16 семей. Из них по вопросу жилья обратилось семь семей - около десяти человек. В частности, пенсионеры. Это предварительные данные. Сколько конкретно людей будет расселено - пока сложно говорить, поскольку работа по данному направлению продолжается, договора еще не заключены», - сообщила начальник отдела по учету, распределению жилья и социальным вопросам администрации Игрима Ирина Яблонская.