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​Новый сезон сериала «Твин Пикс» выйдет в мае этого года

Две первые серии третьего сезона сериала «Твин Пикс» выйдут 21 мая 2017 года в эфире кабельного телеканала Showtime. Об этом сообщил президент телеканала Дэвид Невинс, пишет Deadline. Сезон состоит из 18 серий, режиссером которых является Дэвид Линч. «Это будут незабываемые 18 часов», — цитирует Невинса RNS. Невинс не исключил также создания в будущем четвертого сезона. Премьера первого сезона сериала «Твин Пикс» состоялась в апреле 1990 года. О съемках третьего сезона было объявлено в 2014 году.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 169, комментариев: 0


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