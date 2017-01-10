​Новый сезон сериала «Твин Пикс» выйдет в мае этого года

Две первые серии третьего сезона сериала «Твин Пикс» выйдут 21 мая 2017 года в эфире кабельного телеканала Showtime. Об этом сообщил президент телеканала Дэвид Невинс, пишет Deadline. Сезон состоит из 18 серий, режиссером которых является Дэвид Линч. «Это будут незабываемые 18 часов», — цитирует Невинса RNS. Невинс не исключил также создания в будущем четвертого сезона. Премьера первого сезона сериала «Твин Пикс» состоялась в апреле 1990 года. О съемках третьего сезона было объявлено в 2014 году.