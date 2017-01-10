​Минздрав предложил включить в обязательное медицинское страхование лечение от курения

Лечение от курения следует включить в систему обязательного медицинского страхования: такая идея изложена в подготовленной Минздравом антитабачной концепции, о которой сообщалось накануне. Напомним, что также в ней предлагается запретить покупать сигареты всем россиянам, родившимся после 2015 года.

«Несомненно, профилактика является самой эффективной мерой и с медицинской, и с финансовой точки зрения, — прокомментировал «Известиям» официальный представитель Минздрава Олег Салагай. — Документ предусматривает «обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». То есть по полисам ОМС». Также предполагается, что используемые для этого препараты должны быть внесены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.