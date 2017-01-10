​Областной парламентарий Михаил Селюков помог сургутянам в решении вопроса о выплате субсидий

В общественную приемную депутата Тюменской областной Думы Михаила Селюкова (фракция ЛДПР) обратились жители города Сургута с просьбой помочь в решении вопроса о выплате субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Выплата субсидий была прекращена «Центром социальных выплат» на основании информации Югорского фонда капитального ремонта о задолженности этих граждан по оплате взноса на капитальные ремонт. После изучения документов, предоставленных обратившимися в общественную приемную сургутянами, областной парламентарий направил письмо на имя прокурора города Сургута с просьбой провести проверку.

В ходе проверки было установлено, что процедура приостановления, а в последующем и прекращения выплаты субсидий в отношении заявителей была нарушена. Кроме того по выявленным нарушениям вынесено представление о привлечении к ответственности виновных лиц.

«В общественную приемную обращаются люди с разнообразными проблемами. Мы стараемся помочь каждому. Ведь одна из основных задач депутата – защита интересов избирателей», - сказал Михаил Селюков.