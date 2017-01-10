​Российские миллиардеры стали богаче после победы Трампа на выборах президента США

Состояние российских миллиардеров из списка Forbes увеличилось на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на выборах президента США, подсчитали аналитики издания. Эксперты считают, что рост связан с укреплением национальной валюты и повышением стоимости российских ценных бумаг, пишет РБК.

По их подсчетам, благодаря росту на 16 процентов акций НОВАТЭКа доля бывшего акционера нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко (23%) увеличилась в цене до 1,8 млрд долларов. Больше всех с 8 ноября 2016 года свое состояние приумножил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Стоимость его активов выросла на 1,9 млрд доллаов и составила 18,2 млрд долларов.