​Выплаты по пять тысяч рублей пенсионеры начнут получать 13 января

С 13 по 28 января российские пенсионеры должны получить единовременную выплату в пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. В официальном сообщении уточняется, что почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом. Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.

На единовременную выплату в бюджете ПФР заложено 221,7 млрд рублей.