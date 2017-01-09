​McDonald’s продаст свой бизнес в Китае

Компания McDonald's намерена отказаться от ведения дел в Китае и Гонконге — собирается продать 80 процентов собственного бизнеса там, сообщает republic.ru. Сейчас у компании на территории Китая около 2,2 тысячи ресторанов быстрого питания, в ближайшие пять лет планируется открытие еще полутора тысяч в Китае, Гонконге и Южной Корее.

Известно, что покупателями станут инвестиционный фонд Citic Capital, контролируемый китайским правительством и американская частная компания The Carlyle Group. Первый получит 52 процента, второй — 28 процентов. Оставшиеся 20 процентов будет контролировать McDonald's.

Причиной продажи в компании называли изменение структуры бизнеса в азиатском регионе, которое проводится с целью рационализировать глобальные операции.

Продажу предполагается произвести во втором квартале этого года. Пока что сделка рассматривается регуляторами.