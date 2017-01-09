​Телеканал «Россия 1» обошел Первый и стал самым популярным в стране

Впервые телеканал «Россия 1» стал самым популярным в стране, обойдя, наконец, своего вечного противника — Первый канал: данные Mediascope публикует сегодня «Коммерсантъ». По ним среднегодовая доля аудитории второй кнопки среди зрителей старше 18 лет в городах с населением от 100 тысяч увеличилась с 13,4 до 13,6 процента, притом что у Первого она рухнула сразу на процент — с 14,3 процента до 13,3 процента.

Также у Первого канала снизилась и доля целевой аудитории, по которой продается реклама: падение также составило один процент, сейчас показатель остановился на отметке 11,6, в то время как «Россия 1» увеличила этот сегмент до 14 процентов. На втором телеканале склонны объяснять успехи притоком аудитории региональных новостей, а также запуском множества дискуссионных шоу и обновлением кинопоказа. На Первом отметили, что не доверяют результатам данного исследования и вообще заявили, что ожидают «реформирования неактуальной и недостоверной системы исследований».

О возросшей популярности «России 1» также свидетельствуют и цифры новогоднего эфира: оказалось, что зрители в новогоднюю ночь предпочитали именно второй канал, хотя в итоге отличий в программах было немного: на обоих телеканалах пели и плясали вечнозеленые советские и российские поп-звезды.