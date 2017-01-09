​Автомобили «Лада» в новом году стали дороже

«АвтоВАЗ» в начале января 2017 года повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили, сообщают «Ведомости». Базовые версии Lada подорожали на 2–3 процента. Например, начальная цена самой продаваемой модели марки – Granta в кузове седан увеличилась на 1,6 процента до 389 900 руб. Другой седан – Lada Vesta подорожал на 3,2 процента и теперь стоит от 545 900 рублей.

В прошлом году ценники на автомобили Lada менялись дважды: в феврале на все автомобили, кроме Vesta, высокого хетчбэка Xray и седана Priora, и в мае — только на Vesta, Xray и Priora. В среднем модели подорожали менее чем на пять процентов.

По итогам 11 месяцев 2016 года продажи автомобилей Lada сократились на три процента до 238 666 штук, в то время, как весь рынок легковых машин и LCV снизился на 12 процентов.