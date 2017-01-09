​Во время новогодних каникул в Югре произошел 51 пожар

С 1 по 8 января в Югре зарегистрирован 51 пожар, травмы получили два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 10,5 процента.

Огнем повреждены 32 строения, 19 единиц техники, уничтожены два строения и четыре транспортных средства. Чаще всего горели объекты жилого сектора и транспортные средства. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

«На объектах проведения массовых мероприятий, социальной сферы, в культовых сооружениях, местах реализации и хранения пиротехнической продукции пожаров не зарегистрировано», - уточнили в ведомстве.