​Минздрав предложил запретить продавать табак людям, родившимся после 2015 года

В правительстве России задумались о полном запрете на продажу табака — правда, пока не всем гражданам, а только тем, кто родился после 2015 года. Сам запрет, таким образом, должен вступить в действие в 2033 году, когда первый из таких людей вступит в совершеннолетие.

Такое предложение сделал Минздрав, сообщает lenta.ru. Запрет входит в специальную антитабачную концепцию, которая рассчитана до 2022 года и нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов.

Документ, предлагающий радикальное решение вопроса распространяемости табачных изделий в стране, уже разослан в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, Федеральную таможенную службу, отметили в Минздраве.

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