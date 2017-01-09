​За сутки на дорогах Югры в ДТП пострадали 12 человек

В воскресенье, 8 января, в девять часов вечера в Нефтеюганском районе на 795 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД округа, 37-летний водитель ВАЗа столкнулся с КамАЗом. В результате водитель легковушки и его пассажиры 1983, 2001, 2006 и 2012 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

В 8.11 утра в Сургутском районе на 47 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут» водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», неправильно выбрал безопасную скорость движения и допустил занос с последующим столкновением с автомобилем «Тойота Королла» под управлением 31-летнего водителя. В результате столкновение были травмированы оба водителя и пассажирки «Тойоты» 37-ми и 29-ти лет.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек получили травмы.

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