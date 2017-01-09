​NOKIA вернулась: представлен первый смартфон производителя на Android

NOKIA возвращается на рынок мобильных телефонов: накануне производитель представил первый смартфон с операционной системой Android на борту, о чем сообщается на его сайте.

Напомним, что ранее телефоны NOKIA работали на операционках Symbian, Linux и Windows Phone. Использование последней было обусловлено тем, что подразделение компании, занимающееся мобильными телефонами, выкупила компания Microsoft. Однако спустя некоторое время она отказалась от бренда и продолжила выпуск смартфонов уже под собственным названием.

Нынешнее возвращение легендарного бренда, однако, нельзя назвать полноценным: смартфон NOKIA 6, который выйдет в первом квартале 2017 года, будет продаваться только в Китае. Его стоимость будет составлять 250 долларов.