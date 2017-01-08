РБК: В Южной Корее подготовят спецотряды для убийства Ким Чен Ына

В Южной Корее будут собраны специальные отряды, которые должны будут в случае войны устранить главу Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военные источники агентства Yonhap. В составе спецподразделений, которые будут формироваться по принципам аналогичных военных групп в США, должны быть собраны от одной до двух тысяч бойцов, и их комплектация пройдет уже в 2017 году при помощи американских специалистов.

РБК также отмечает, что в США есть несколько подразделений, занимающихся разведкой, диверсиями, поисково-спасательными операциями и ликвидацией конкретных лиц. Так, в ходе одной из подобных операций в 2011 году был убит лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен.