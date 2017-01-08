Теракт в Иерусалиме: палестинец врезался в группу военных, четыре человека погибли

Палестинец, которого называют сторонником запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, на грузовике врезался в группу военных, выходивших из автобуса в Иерусалиме, сообщает "Эхо Москвы". Погибли три девушки и один молодой человек в возрасте около 20 лет, также пострадали 15 человек. Власти Израиля назвали произошедшее террористической атакой, а принадлежность водителя грузовика к ИГ констатировал в своем заявлении премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Владимир Путин уже выразил свои соболезнования главе израильского государства, а также родным и близким погибших.