​В интернете появились скриншоты нового дизайна Windows // ФОТО

Новый дизайн Windows 10 частично стал достоянием общественности: в интернете появилось несколько скриншотов обновленной операционной системы, разработка которой ведется в Microsoft. Как сообщает The Verge, разработка называется Project Neon, в ней существенную роль будут играть анимация и «размытый» дизайн. Кроме того, в новой операционке появится инструмент Acrylic, с помощью которого будет детально прорабатываться внешний вид универсальных приложений.

Разработка должна завершиться к осени.

Пользователи в интернете, комментируя внешний вид новой системы, едва ли не впервые отметили, что она выглядит даже симпатичнее своего вечного конкурента — операционки от Apple.