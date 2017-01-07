​СМИ: Хиллари Клинтон намерена участвовать в выборах мэра Нью-Йорка

В выборах мэра Нью-Йорка, возможно, примет участие недавний кандидат в президента США Хиллари Клинтон, пишет lenta.ru со ссылкой на таблоид New York Daily News, который, в свою очередь, ссылается на высокопоставленный источник в Демократической партии.

Выборы пройдут 7 ноября этого года. Клинтон рассматривает возможность побороться за должность с нынешним градоначальником Биллом де Блазио, который ранее поддерживал отношения с семьей Клинтон, однако испортил их, отказавшись поддержать выдвижение Хиллари на пост президента.

Несмотря на то, что окружение бывшего госсекретаря уговаривает ее вступить в предвыборную борьбу, сама Клинтон пока никак не прокомментировала эту информацию.