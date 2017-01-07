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​Норвегия откажется от FM-радио

И станет первой страной в мире без приемников

Норвегия первой в мире собирается отказаться от FM-вещания, передает Reuters. Отключения радиостанций, которые на радиочастотах теряют популярность, произойдут уже в январе этого года. Устаревшую технологию заменят новые, получившие название Digital Audio Broadcasting (DAB).

Интересно, что большая часть населения против такого шага — 66 процентов жителей не хотят отключения FM, а введение DAB поддерживают только 17 процентов норвежцев. Противники новых технологий говорят о том, что их время еще не пришло: пострадает как минимум миллион автолюбителей, чьи машины ловят FM, но не оснащены DAB.

Несмотря на это, в пользу Digital Audio Broadcasting уже высказался парламент Норвегии, который аргументировал это тем, что в цифровых сетях может находиться гораздо больше радиостанций, чем в привычных аналоговых. В феврале Норвегия окажется первой страной без FM-радиоприемников.


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07 января в 11:45, просмотров: 373, комментариев: 1


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07 января в 12:52
низы не могут, а верхи хотят!

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