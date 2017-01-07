Популярный в начале 2000-х годов телесериал «Зачарованные» вернется на экраны, сообщает InterMedia. Деталей пока немного: известно, что, скорее всего, новый сериал станет не ремейком успешной картины, а ее приквелом — вероятно, действие будет происходить в 1976 году, то есть за несколько десятилетий до начала действий в оригинальной версии «Зачарованных». Съемками займется шоураннер сериала «Девственница Джейн» Дженни Урма.

О сроках возвращения пока ничего неизвестно. Напомним, что оригинальные «Зачарованные» — история о трех сестрах-ведьмах — выходили с 1998 по 2006 годы, в России их демонстрировал телеканал СТС.