​Трамп назвал охотой на ведьм действия администрации Обамы в отношении России

Действия нынешней администрации США в отношении России — охота на ведьм: с такой характеристикой выступил новый президент Штатов Дональд Трамп, пишут «Ведомости».

«Они потерпели сокрушительное поражение на выборах. Я выиграл больше округов, чем РональдРейган в свое время. Им очень стыдно за это. В определенной степени происходящее — охота на ведьм. Они просто сфокусировались на этом», — сказал Трамп в интервью The New York Times, прокомментировав таким образом меры администрации Обамы, которые предпринимаются в ответ на якобы кибератаки России: по версии властей, они были осуществлены с целью повлиять на выборы президента США.