​Югорский лыжник Сергей Устюгов установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»

Югорский лыжник Сергей Устюгов в итальянском Тоблахе стал первым в индивидуальной лыжной гонке на 10 км свободным стилем. Пятую победу подряд в рамках «Тур де Ски» спортсмен посвятил своей матери, у которой в пятницу день рождения. «Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта ПОБЕДА для нее. Мама, я тебя люблю», - цитирует Устюгова ТАСС.

Устюгов ранее добился побед на «Тур де Ски» этого спортивного сезона в спринте, масс-старте, скиатлоне и гонке преследования.

Предыдущий рекорд по количеству побед числился за норвежцем Мартином Йонсруда Сундбю, который приходил первым четыре этапа подряд в прошлом году, напоминает РИА Новости.