​В Нефтеюганском районе полицейские помогли на трассе семье, оказавшейся заложниками холодной погоды // ФОТО

Семья из Тобольска, возвращаясь из Сургута домой после новогодних праздников, оказалась в сложной ситуации на трассе в Нефтеюганском районе. На 733 км автодороги «Ханты-Мансийск – Тюмень» в Нефтеюганском районе у легкового автомобиля от низкой температуры воздуха взорвалось колесо.

«Несмотря на 45-градусный мороз, глава семейства пытался открутить крепежные болты для его замены, но сделать это было крайне сложно. Неподалеку от места происшествия инспекторы ДПС Куницын Игорь и Аскаров Фларит оказывали помощь водителю замерзшего большегруза. Получив информацию, полицейские оперативно прибыли к месту происшествия и помогли мужчине поменять колесо», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: 86.мвд.рф

Полицейские отогрели замерзших жену и детей в патрульном автомобиле. После устранения поломки семья продолжила движение по своему маршруту. Благодаря оперативной помощи полицейских в результате дорожного инцидента никто не пострадал.

Отметим, что 3 января в Югре установились аномальные холода — температура воздуха опускается на 15 градусов ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в округе до 7 января.