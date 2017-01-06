​В Кондинском районе мужчина едва не зарезал приятеля из-за неправильно выпеченного хлеба

В лесу в Кондинском районе Югры мужчина едва не зарезал приятеля из-за неправильного выпеченного хлеба. Ссора, закончившаяся поножовщиной, разыгралась в охотничьей избушке. Жизнь потерпевшему спасли сотрудники полиции, которые проводили профилактическое мероприятие. Мужчине с проникающим ножевым оказали первую помощь и доставили в районную больницу.

В преступлении подозревают местного неработающего 58-летнего жителя, который ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления. «В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» части 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Санкциями указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Кондинскому району.