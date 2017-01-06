​В Германии берег моря засыпало пластиковыми яйцами с игрушками // ВИДЕО

Жители германского острова Лангеог уже второй день пытаются очистить 500 метров береговой линии от пластиковых яиц с игрушками внутри. Берег Северного моря был заспан ими накануне. Вероятно, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма, сообщает Associated Press.

К уборке территории привлекли воспитанников детского сада. «Дети принесли много сумок с яйцами, и конца им не видно», - цитирует РИА Новости работницу местного детсада Сабине Биркфельд.

Мэр Лангеог Уве Гаррельспа признался, что сначала он подумал, что это какое-то чудо, но потом понял, что на самом деле это серьезная проблема. «Это уже не весело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных», — пояснил он.

По данным радиостанции NDR, на берегу также нашли кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы — в частности, сетевые кабели и пластиковые мешки.