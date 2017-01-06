​В городе Покачи в ДТП попал автомобиль полиции // ФОТО

В четверг, 5 января, около 19.50 в городе Покачи произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры, авария случилась по вине 58-летнего водителя автомобиля «Тойота Corolla». Мужчина двигался по улице Мира и на перекрестке с улицей Таежная, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и врезался в УАЗ под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир «Тойоты» получили телесные повреждения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили телесные повреждения.