В России заработал регистр ВИЧ-инфицированных людей

Федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов заработал с 1 января 2017 года в российских регионах. Он должен помочь в обеспечении пациентов лекарствами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Минздрава РФ Олега Салагай.

По словам чиновника, человек, у которого диагностировали ВИЧ, заинтересован во включении в этот регистр, так как на основании него он будет получать лекарственные препараты. Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова пояснила, что создание регистра позволит оптимизировать распределение всех возможностей, диагностических и лечебных, а также стандартизировать статистику и выход на международные структуры с одними и теми же данными.

Главная задача регистра - получение полной информации о количестве в стране ВИЧ-инфицированных, схемах их лечения и определение потребности в лекарственных препаратах. При этом Салагай отметил, что "Минздрав не разделяет идею того, что нужно всех не добровольно включать в регистр".