Ученые: Зомби уничтожат цивилизацию за 100 дней

Как сообщается в издании Journal of Physics Special Topics, эксперты рассмотрели один из самых популярных вариантов "конца света", который постоянно возникает в современных художественных произведениях - нашествие зомби. Они выяснили, насколько быстро последние смогут уничтожить человеческую цивилизацию в случае эпидемии.

В качестве условия исследователи посчитали, что зомби будут неразумными и агрессивными существами. При этом они будут стремиться как можно быстрее передать инфекцию через укус. Модель распространения инфекции учитывала наличие границ и неравномерное распределение людей. По мнению математиков, одного инфицированного в густонаселенном районе хватит, чтобы через 20 дней началась эпидемия.

По расчетам, численность людей приблизится к минимуму уже на сотый день после появления "нулевого пациента".