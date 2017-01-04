В 2017 году строка ОДН исчезнет из платежек за ЖКУ

Строчка общедомовые нужды исчезнет из платежек граждан в 2017 году, рассказал "Интерфаксу" замглавы Минстроя России Андрей Чибис. Плата за ОДН будет включена в жилищную услугу.

"Теперь размер этой платы будет фиксирован, рассчитываться он будет из норматива, который установлен в субъекте РФ. Это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов. То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)", - пояснил Чибис.