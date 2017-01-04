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В Сургуте горел 22-этажный дом

В Сургуте вчера вечером по улице Гагарина произошло возгорание в подъезде многоэтажного жилого дома. На тушение выезжали девять единиц техники, 29 человек от подразделений МЧС, об этом сообщается на сайте ведомства. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. Как сообщается в одной из местных групп в сети ВКонтакте, точный адрес - Гагарина 12. Это двадцатидвухэтажный дом, который несколько лет назад возвела компания "Сибпромстрой". По информации из сети в высотке с пятого по 13 этаж все было задымлено, так как система приточно-вытяжной вентиляции не сработала. Позже между 15 и 16 этажами пожарные обнаружили горящий мусор и затушили его.

Напомним, после пожара, произошедшего почти год назад - 21 февраля в 17-этажном доме по адресу улица Университетская, 41, унесшего жизни троих сургутян, в городе провели несколько проверок высотных домов на соответствие их системам пожарной безопасности. Но сургутские высотки как горели, так и продолжают гореть.


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04 января в 14:17, просмотров: 682, комментариев: 2


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Комментарии:
Злопыхалкин
не нравится
04 января в 14:37
Скоро сорокаэтажку достроят. Гореть нам не перегореть...
Александр Злопыхалкин
не нравится
04 января в 15:15
А может дело не в количестве этажей, а в системе пожарной безопасности? В том, что ответственные лица проверяют ее состояние только на бумаге? Недавняя трагедия в Сургутском районе не о чем Вам не говорит? Или Вы думаете что девяти(пяти)этажка по другому горит? Или прыгать ниже? Вот такие как Вы вечно осуждают любые, часто и вправду, неадекватные действия власти. Хотя у Вас точно такое же мышление. Произошел пожар в многоэтажке- запретить многоэтажки. Отравились боярышником- запретить спиртосодержащие лосьоны(лекарства). А решить причину - ума не хватает!!!

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