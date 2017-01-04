В Сургуте горел 22-этажный дом

В Сургуте вчера вечером по улице Гагарина произошло возгорание в подъезде многоэтажного жилого дома. На тушение выезжали девять единиц техники, 29 человек от подразделений МЧС, об этом сообщается на сайте ведомства. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. Как сообщается в одной из местных групп в сети ВКонтакте, точный адрес - Гагарина 12. Это двадцатидвухэтажный дом, который несколько лет назад возвела компания "Сибпромстрой". По информации из сети в высотке с пятого по 13 этаж все было задымлено, так как система приточно-вытяжной вентиляции не сработала. Позже между 15 и 16 этажами пожарные обнаружили горящий мусор и затушили его.

Напомним, после пожара, произошедшего почти год назад - 21 февраля в 17-этажном доме по адресу улица Университетская, 41, унесшего жизни троих сургутян, в городе провели несколько проверок высотных домов на соответствие их системам пожарной безопасности. Но сургутские высотки как горели, так и продолжают гореть.