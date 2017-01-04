Для детей в югорских больницах, попавших в ДТП, изготовили "варежки-обереги"

Юные инспекторы дорожного движения ХМАО изготовили для детей, которые находятся в больницах после ДТП обереги. Варежки были выполнены из ткани, фетра, связаны спицами, крючком и красиво украшены. Организаторы не ограничивали участников в возможности использования разных материалов при изготовлении подарков. Единственным условием стал размер варежек, а именно семь сантиметров в длину и 3,5 сантиметра в ширину. В каждый оберег был вложен яркий листок с поздравлением к Новому году и пожеланием скорейшего выздоровления.