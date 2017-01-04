Появилась новая версия крушения "Титаника"

По мнению британского журналиста Шенана Молони легендарный корабль затонул не из-за столкновения с айсбергом, как считалось ранее, а потерпел крушение из-за пожара на борту. Молони более 30 лет исследовал историю катастрофы «Титаника», в ходе которого он изучил фото, сделанные до выхода корабля из Саутгемптона. Журналист утверждает, что на них видно, что внутренняя обшивка лайнера была покрыта сажей как раз в том месте, где ее пробил айсберг, сообщает ТК «Звезда». А в порту Саутгемптона, откуда пароход отплыл в Нью-Йорк, лайнер специально повернули не пострадавшим от пожара боком. По версии журналиста, за пять дней пути огонь раскалил обшивку до 1000 градусов Цельсия, в следствие чего она стала хрупкой, поэтому столкновение с айсбергом и привело к крушению.